«Манчестер Сити» отказался продавать Силву в «ПСЖ» за € 83 млн, Бернарду хочет уйти

«ПСЖ» был заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и предложил за португальского футболиста € 83 млн. Однако действующий чемпион Англии ответил отказом. Об этом сообщает The Times.
По сведениям источника, ранее 28-летний Силва отверг новый контракт от «Манчестер Сити», по которому бы он стал самым высокооплачиваемым футболистом команды вместе с Кевином Де Брёйне. Появлялась информация, что Бернарду хотел перейти в «Барселону», которая также интересуется его услугами. Однако испанской команде нужно найти на этот трансфер средства, ведь они до сих пор не заявили на сезон защитника Жюля Кунде.
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:
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