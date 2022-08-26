Йозеф Циннбауэр ответил на вопрос о молодом составе «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр остался доволен игрой молодого состава своей команды.
«Что касается возраста футболистов, одна из задач клуба — иметь молодую команду. Считаю, что данный вопрос, что у нас молодая и не очень опытная команда, не очень уместен. Критерий один — как играют ребята. Мы очень довольны выступлением наших футболистов. Да, они молоды, но они полны сил, амбиций, хотят расти, развиваться и постоянно пытаются что-то улучшить. Все ближайшие мысли сейчас о матче с «Оренбургом», желание выйти на поле, сразиться и завоевать три очка», — — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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