Йозеф Циннбауэр ответил на вопрос о молодом составе «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр остался доволен игрой молодого состава своей команды.

«Что касается возраста футболистов, одна из задач клуба — иметь молодую команду. Считаю, что данный вопрос, что у нас молодая и не очень опытная команда, не очень уместен. Критерий один — как играют ребята. Мы очень довольны выступлением наших футболистов. Да, они молоды, но они полны сил, амбиций, хотят расти, развиваться и постоянно пытаются что-то улучшить. Все ближайшие мысли сейчас о матче с «Оренбургом», желание выйти на поле, сразиться и завоевать три очка», — — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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