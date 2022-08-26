Погребняк: Захарян не готов к игре в АПЛ. Но лучше уехать — больше шансов может не быть

Бывший российский нападающий Павел Погребняк высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
«Удивительный трансфер может состояться. Даже если Захарян не будет игроком основного состава, не будет попадать в заявку, то ему, конечно, лучше уехать в Англию, потому что больше такого шанса может и не быть. Какой совет я бы дал ему? Он ещё не готов к игре в АПЛ, поэтому ему надо улучшать все свои качества. Может быть, Тухель сможет раскрыть в Арсене то, что не смогли раскрыть в России — как раз этого я и хочу ему пожелать», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее сообщалось, что «Челси» выплатит за 19-летнего Захаряна € 15 млн и предложит ему долгосрочный контракт.
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