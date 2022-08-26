Шалимов объяснил, почему его карьере в «Интере» не мешали тусовки

Бывший российский футболист Игорь Шалимов вспомнил развлекательную часть карьеры в «Интере». В миланском клубе Шалимов играл с 1992 по 1994 год.

«Красиво гулял в «Интере»? Очень красиво. Тусил я с Николой Берти, плюс разное окружение. Почему не мешало карьере? Он один, я — один. Просто тогда не было телефонов, думаю, наснимали бы прилично. Мы были другими, более выносливыми», — сказал Шалимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

53-летний Шалимов, начавший тренерскую карьеру в 2001 году, в Италии также играл за «Фоджу», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи», в котором завершил игровую карьеру в 1999-м.

В августе 2022 года Шалимов был освобождён от должности главного тренера «Урала».