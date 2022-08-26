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В «Севилье» назвали фейком новость о готовности продать Гуделя в «Динамо»

В «Севилье» назвали фейком новость о готовности продать Гуделя в «Динамо»
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Спортивный директор «Севильи» Мончи опроверг желание испанской команды расстаться с полузащитником Неманьей Гуделем, которым интересуется «Динамо».

«Севилья» готова продать Гуделя в «Динамо» при наличии хорошего предложения? Это фейк. Мы не собираемся расставаться с Неманьей», — сказал Мончи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что «Севилья» готова продать полузащитника при наличии хорошего предложения.

30-летний Гудель выступает за «Севилью» с 2019 года. В нынешнем сезоне сербский полузащитник принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.

Видеообзор. «Севилья» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:

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