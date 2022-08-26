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«Рубин» арендовал нападающего «Ростова»

«Рубин» арендовал нападающего «Ростова»
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Форвард системы «Ростова» Кирилл Моисеев нынешний сезон закончит на правах аренды в «Рубине». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды на официальном сайте. Соглашение между сторонами не предусматривает опцию выкупа.

18-летний Моисеев — воспитанник школы владимирского «Торпедо». В январе 2021 года он оказался в структуре ростовского клуба. За команды «Ростова» нападающий забил 16 голов и отдал восемь результативных передач в 43 матчах.

«Рубин» по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу. В шести матчах нынешнего команда Леонида Слуцкого набрала 11 очков и идёт на третьем месте турнирной таблицы. В следующем туре Первой лиги казанская команда сыграет на домашней «Ак Барс Арене» с «КАМАЗом».

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