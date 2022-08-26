Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги конференций сезона-2022/2023

Сегодня, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023.
Итоговый состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», РФШ;
Группа B: «Вест Хэм», «Стяуа», «Андерлехт», «Силькеборг»;
Группа C: «Вильярреал», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Аустрия», «Лех»;
Группа D: «Партизан», «Кёльн», «Ницца», «Словацко»;
Группа E: «АЗ Алкмар», «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1»;
Группа F: «Гент», «Мольде», «Шэмрок Роверс», «Юргорден»;
Группа G: «Славия», «ЧФР Клуж», «Сивасспор», ФК «Балканы»;
Группа H: «Базель», «Слован», «Жальгирис», «Пюник».
Напомним, среди участников группового этапа Лиги конференций присутствуют шестеро россиян: Михаил Коваленко («Пюник»), Магомед-Шапи Сулейманов («Хапоэль» из Беэр-Шевы), Александр Васютин («Юргорден»), Владислав Лёвин («Словацко»), Никита Иосифов («Вильярреал») и, конечно же, Александр Кокорин («Фиорентина»).
- 26 августа 2022
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