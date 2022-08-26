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Черчесов — о Захаряне в «Челси»: карьеру надо планировать, а не прыгать через ступеньки

Черчесов — о Захаряне в «Челси»: карьеру надо планировать, а не прыгать через ступеньки
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Это статусно, большой шаг в карьере. Другое дело, что когда я молодых игроков или опытных в «Ференцварош» приглашаю, мы обсуждаем его путь в команде. Мы не знаем, какую роль Арсен будет играть в «Челси» на первых порах. Если всё спланировано и понятно, то надо делать этот шаг. В противном случае — вывеска АПЛ и «Челси» подходит под определение «Не всё то золото, что блестит».

Потянет ли этот уровень по таланту? Он способен. Когда ему было 17 лет, я приглашал его в сборную. Если бы не коронавирус, он бы был в окончательном списке на чемпионат Европы. И не просто был, а, скорее всего, играл бы. Карьеру игрока надо планировать, а не прыгать через ступеньки. Но это большой шаг вперёд!» — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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