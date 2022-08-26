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Арсен Захарян полетел с «Динамо» на матч с «Пари НН»

Арсен Захарян полетел с «Динамо» на матч с «Пари НН»
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вместе с командой отправился на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом». 19-летний хавбек запечатлён на фотографиях, которые пресс-служба московской команды выложила в телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» готов предложить долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне Захарян в пяти матчах чемпионата России забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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