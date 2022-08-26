Арсен Захарян полетел с «Динамо» на матч с «Пари НН»
Поделиться
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вместе с командой отправился на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом». 19-летний хавбек запечатлён на фотографиях, которые пресс-служба московской команды выложила в телеграм-канале.
Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» готов предложить долгосрочный контракт.
В нынешнем сезоне Захарян в пяти матчах чемпионата России забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Федун ушёл из «Спартака»! Обзор 6-го тура РПЛ с Тимуром Лепсая. Премьер-лига несправедливости #15:
Комментарии
- 26 августа 2022
-
17:47
-
17:35
-
17:18
-
17:11
-
17:05
-
16:50
-
16:42
-
16:40
-
16:33
-
16:29
-
16:23
-
16:20
-
16:17
-
16:16
-
16:12
-
16:00
-
16:00
-
15:47
-
15:46
-
15:40
-
15:34
-
15:26
-
15:20
-
15:15
-
15:15
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:57
-
14:37
-
14:36
-
14:35
-
14:35
-
14:32
-
14:28
Партнерский контент