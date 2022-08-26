«Сочи» и «Химки» огласили стартовые составы на матч 7-го тура

Сегодня, 26 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Химками». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Сочи»: Адамов, Маргасов, Дркушич, Юрганов, Мещанинов, Макарчук, Терехов, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе, Жоаозиньо.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Садыгов, Глушаков, Руденко, Камышев, Волков, Филин, Гбане, Гулиев.
Перед матчем «Сочи» располагается на седьмом месте в Российской Премьер-Лиге. Команда Вадима Гаранина набрала 10 очков в шести матчах. Химчане занимают девятое место в национальном первенстве. В активе подмосковного клуба семь очков. Лидирует в турнире «Зенит», который набрал 14 очков в шести играх Российской Премьер-Лиги.
- 26 августа 2022
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