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Защитник «Боруссии» Аканджи может перейти в «Лестер»

Защитник «Боруссии» Аканджи может перейти в «Лестер»
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Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи может перейти в клуб английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Daily Mail. Речь идёт о «Лестере».

По информации источника, швейцарец сможет заменить защитника «лис» Бубакари Сумаре, который может продолжить карьеру в «Ренне» или «Роме».

В сезоне-2022/2023 27-летний Аканджи провёл за «шмелей» 36 матчей во всех турнирах и отметился одним точным ударом. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Мануэля в € 30 млн.

Текущий договор футболиста с дортмундцами рассчитан до лета 2023 года. Ранее к игроку проявляли активный интерес команды из Примеры и английской Премьер-лиги.

Аканджи также выступал в составе своей национальной сборной на Евро-2020.

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