Дортмундская «Боруссия» интересуется хавбеком «Ливерпуля» Наби Кейта

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Гвинеи Наби Кейта может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Mirror.
По информации источника, в услугах 27-летнего гвинейского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия». Сообщается, что в сделку может быть включён полузащитник немецкой команды Джуд Беллингем. Ранее «Ливерпуль» проявлял интерес к футболисту дортмундского клуба.
Напомним, Кейта в нынешнем сезоне провёл на поле лишь пять минут в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (3:1). В играх английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Фулхэмом» (2:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2) он оставался вне заявки, но был в запасе в матче 2-го тура чемпионата страны с «Кристал Пэлас» (1:1), но на поле не вышел.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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