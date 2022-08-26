Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лилль» обыграл «Аяччо» и поднялся на 4-е место в чемпионате Франции. Языджи забил

«Лилль» обыграл «Аяччо» и поднялся на 4-е место в чемпионате Франции. Языджи забил
Комментарии

Сегодня, 26 августа, состоялся матч 3-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Аяччо». Команды встречались на стадионе «Франсуа Коти» в Аяччо. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 17-й минуте счёт открыл бывший нападающий ЦСКА Юсуф Языджи. На 43-й минуте форвард Жонатан Бамба
с передачи Исмаили укрепил преимущество гостей. Во втором тайме Тьягу Джало довёл счёт до разгромного, однако в конце встречи Сирий Байала забил гол престижа, а на 90-й минуте Джонатан Дэвид не реализовал пенальти.

Благодаря этой победе подопечные Пауло Фонсеки поднялись на четвёртое место во французском национальном первенстве. Лидирует в турнире «ПСЖ», команда Кристофа Галтье набрала девять очков в трёх турах.

Франция - Лига 1. 4-й тур
26 августа 2022, пятница. 22:00 МСК
Аяччо
Аяччо
Окончен
1 : 3
Лилль
Лилль
0:1 Языджи – 17'   0:2 Бамба – 43'   0:3 Джало – 67'   1:3 Байала – 84'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022