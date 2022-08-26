«Лилль» обыграл «Аяччо» и поднялся на 4-е место в чемпионате Франции. Языджи забил

Сегодня, 26 августа, состоялся матч 3-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Аяччо». Команды встречались на стадионе «Франсуа Коти» в Аяччо. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 17-й минуте счёт открыл бывший нападающий ЦСКА Юсуф Языджи. На 43-й минуте форвард Жонатан Бамба

с передачи Исмаили укрепил преимущество гостей. Во втором тайме Тьягу Джало довёл счёт до разгромного, однако в конце встречи Сирий Байала забил гол престижа, а на 90-й минуте Джонатан Дэвид не реализовал пенальти.

Благодаря этой победе подопечные Пауло Фонсеки поднялись на четвёртое место во французском национальном первенстве. Лидирует в турнире «ПСЖ», команда Кристофа Галтье набрала девять очков в трёх турах.