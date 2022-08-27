Семак ответил на вопрос, общался ли с Дзюбой после его ухода из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, почему, на его взгляд, по окончании прошлого сезона нападающий Артём Дзюба покинул клуб на правах свободного агента.



«Заранее об уходе Дзюбы не знал. Но допускал такой вариант, так как он был уже без контракта. Так же, как и Магомед Оздоев. Вопрос в том, что они выбрали. Они хотят играть, не готовы сидеть на скамейке. Им это сложно в первую очередь эмоционально. Общались ли мы с Дзюбой после того, как он ушёл? Нет», – приводит слова Семака Sport24.



Напомним, Артём Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Он вышел в стартовом составе на матч чемпионата с «Фенербахче» и на 66-й минуте отметился дебютным забитым мячом.