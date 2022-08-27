«Захарян уйдёт из «Челси» в аренду, чтобы играть». Шалимов – о возможном трансфере

Экс-главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
«Если Захаряна будут брать, то на перспективу. Если трансфер произойдет, то он уйдет в аренду в такую команду, где у него будет шанс играть в основном составе. В таком возрасте надо играть. Если он присядет на лавку, будет очень плохо игроку», – приводит слова Шалимова «Матч ТВ».
Напомним, агент Захаряна Павел Андреев прокомментировал информацию о возможном трансфере Арсена в «Челси» словами «всё очень близко». Предположительно лондонцы заплатят за переход футболиста € 15 млн.
Захарян провёл за «Динамо» 52 игры, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В сентябре 2021 года полузащитник провёл первый матч за сборную России, на данный момент у него четыре игры за национальную команду.
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