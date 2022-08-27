Шуньич: Моро воспользовался ситуацией в России. Футбол уже давно стал бизнесом

Бывший защитник «Динамо» Тони Шуньич высказался о возможном уходе из московского клуба 24-летнего хорватского хавбека Николы Моро, который покинул расположение бело-голубых для завершения перехода в «Болонью».

«Моро, как и все другие игроки, покинувшие «Динамо», к сожалению, воспользовался ситуацией в России. Впрочем, футбол уже давно стал бизнесом, где и клубы, и игроки, заботятся в первую очередь о себе. Думаю, Моро решился на такой шаг, так как уверен, что это пойдет на пользу его карьере. Лично я желаю ему всего наилучшего.

А вот заиграет ли Никола в Серии А… Думаю, Моро бы не пошел в клуб, в котором у него не было бы шанса проявить себя. Я провел полгода в «Палермо» и могу сказать, что его не будут использовать сразу, в первом же матче. Однако после определенного времени, после периода адаптации, он будет получать все больше минут на поле и станет игроком основы», — приводит слова Шуньича Metaratings.

Напомним, Моро пополнил состав «Динамо» в августе 2020 года, перейдя из загребского «Динамо» за € 8,5 млн. С тех пор за бело-голубых он провёл 66 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 9 млн.