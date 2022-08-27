Комличенко рассказал, как агент скрыл от него предложение из Франции

Нападающий «Ростова» и бывший игрок московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал о том, какие ещё российские клубы интересовались им в чешский период карьеры.
«Были ли варианты за рубежом, когда возвращался в Россию и подписал контракт с «Динамо»? На все сто процентов не было. Была «Славия», и то без официального предложения. Там был вариант аренды с опцией выкупа. Но я не хотел. Хотел полноценный переход.
Ни разу не пожалел, что вернулся в Россию. На тот момент я считал, что это шаг вперёд. Так это и было. У меня не было других вариантов. Я знаю, что мой чешский агент один раз скрыл от меня предложение из Франции. Я о нём не узнал. Узнал уже, когда перешёл. Ну и до этого у меня не получился трансфер в ЦСКА и «Локомотив». То есть всё почти было готово, и опять агент не договорился два раза», – приводит слова Комличенко «Матч ТВ».
В текущем сезоне Комличенко во всех шести турах выходил в стартовом составе «Ростова». На его счету пять забитых мячей – «Динамо», «Локомотиву», «Химкам», «Оренбургу» и «Сочи». На сегодня Николай – третий бомбардир РПЛ после Промеса и Нобоа.
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