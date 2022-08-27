Тихонов: без качественных игроков Абаскаль не показывал бы хороший результат в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Насколько велика роль тренера в успехах «Спартака»? Состав практически тот же, что и до испанца. Вот и разница. Сейчас Промес в отличном состоянии, Зобнин набрал форму, Соболев стал взрослее. У многих игроков что‑то в голове перевернулось, они стали прогрессировать. Возможно, дело в желании доказать свой класс новому тренеру. Плюс ребята наверняка хорошо приняли требования Абаскаля. «Спартак» стал выглядеть совсем по‑другому по игре. Поэтому заслуга 33‑летнего специалиста в этом большая, но без качественных игроков он бы всё равно не смог этого сделать», — приводит слова Тихонова „Матч“.

«Спартак» после шести туров РПЛ располагается на втором месте в таблице, отставая от «Зенита» на одно очко.