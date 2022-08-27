Александр Уваров: Сафонова рано ставить выше Акинфеева

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров ответил на вопрос о том, кого считает лучшим вратарём РПЛ на данный момент.

«Лучший вратарь РПЛ на данный момент? Мне Сафонов из «Краснодара» нравится, уже не первый год за ним слежу. Конечно, выше Акинфеева его ставить рано, ему ещё нужно заслужить это.

По силам ли доиграть Акинфееву до 40 лет? Тут главный вопрос, захочет ли он этого. Всё зависит от мотивации: пока есть огонь в глазах, он будет играть», — приводит слова Уварова «Матч».

Ранее голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявлял, что карьера Игоря Акинфеева — не предел мечтаний для вратаря.

В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» занимает седьмое место в таблице, отставая от лидера, «Зенита», на три очка.