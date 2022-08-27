«Спартак» пошутил над «Барселоной» после подписания Бальде

Пресс-служба «Спартака» в «твиттере» пошутила над «Барселоной», опубликовав пост после подписания Кейта Бальде. В пятницу, 26 августа, сенегалец перешёл в московский клуб в качестве свободного агента.



«Без проблем зарегистрировали новый трансфер… Завидуешь, «Барселона»?» – написано в аккаунте «Спартака».

В минувшем сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».

За сборную Сенегала Бальде выступает с 2016 года, в 2021 году вместе с национальной командой он выиграл Кубок африканских наций.