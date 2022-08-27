Ребко высказался на тему трансфера Бальде в «Спартак»

Экс-хавбек «Спартака» Алексей Ребко выразил сомнение в том, что красно белым нужно было осуществлять трансфер сенегальского форварда Кейта Бальде.

В пятницу, 26 августа, сенегалец перешёл в «Спартак» в качестве свободного агента.



«Будет ли Бальде усилением для «Спартака»? Ну, это зависит от того, в какой форме приедет человек, и какой он сам человек: приедет ли он зарабатывать деньги, либо приедет что то доказывать. Не знаю, подписывать иностранца в нынешней ситуации, когда он может просто взять и уехать — так себе удовольствие. Никто не может предугадать, с каким настроением игрок приедет: может быть, с хорошим, а, может быть, и не очень, — сказал Ребко в интервью «Матч ТВ».

В минувшем сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав два ассиста. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».