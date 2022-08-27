«Пари Нижний Новгород» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск

Сегодня, 27 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. «Пари Нижний Новгород» будет принимать московское «Динамо». Команды встретятся на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Ему будут помогать ассистенты Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков.
Перед матчем «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице. Москвичи набрали 12 очков в шести турах. В прошлом матче бело-голубые обыграли «Спартак» со счётом 1:0. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-м месте. Команда набрала пять очков. В матче 6-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» обыграл «Урал» со счётом 1:0.
- 27 августа 2022
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