Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Химках» объяснили попадание Садыгова в стартовый состав на матч с «Сочи»

В «Химках» объяснили попадание Садыгова в стартовый состав на матч с «Сочи»
Комментарии

Помощник главного тренер «Химок» Андрей Сосницкий объяснил попадание форварда Ильи Садыгова в стартовый состав на матч седьмого тура РПЛ сезона-2022/2023 с «Сочи» (4:1).

«У Николая Николаевича (Писарева), к сожалению, простуда. Она положила его в постель, поэтому он не полетел на игру. Понимаем, что без главного тренера есть определённые нюансы и сложности, но мы на связи. Ощущение есть у всех, что мы единый коллектив. Играем за каждого.

Отсутствие Ломовицкого и Мирзова в основе? Это, в первую очередь, подготовка к матчу и стратегия. В целом, мы исходили из подготовки к «Сочи», и решили, что нам нужны в атаке разноплановые нападающие, потому что соперник тоже к нам готовится, поэтому поменяли стратегию и состав», — цитирует Сосницкого «Матч ТВ».

«Сочи» набрал 13 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. Южане прервали серию из двух матчей без побед. «Химки» потерпели третье поражение подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков.

Новость по теме
Тренер «Химок»: итог встречи с «Сочи» удручает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022