В «Химках» объяснили попадание Садыгова в стартовый состав на матч с «Сочи»

Помощник главного тренер «Химок» Андрей Сосницкий объяснил попадание форварда Ильи Садыгова в стартовый состав на матч седьмого тура РПЛ сезона-2022/2023 с «Сочи» (4:1).



«У Николая Николаевича (Писарева), к сожалению, простуда. Она положила его в постель, поэтому он не полетел на игру. Понимаем, что без главного тренера есть определённые нюансы и сложности, но мы на связи. Ощущение есть у всех, что мы единый коллектив. Играем за каждого.



Отсутствие Ломовицкого и Мирзова в основе? Это, в первую очередь, подготовка к матчу и стратегия. В целом, мы исходили из подготовки к «Сочи», и решили, что нам нужны в атаке разноплановые нападающие, потому что соперник тоже к нам готовится, поэтому поменяли стратегию и состав», — цитирует Сосницкого «Матч ТВ».

«Сочи» набрал 13 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. Южане прервали серию из двух матчей без побед. «Химки» потерпели третье поражение подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков.