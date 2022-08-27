Тренер «Химок»: итог встречи с «Сочи» удручает

Старший помощник главного тренера «Химок» Андрей Сосницкий прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча команд закончилась со счётом 4:1.



«К нашему большому сожалению, итог встречи отрицательный, это удручает. Мы поменяли схему, перешли на четыре защитника, укрепив среднюю линию. В обороне играли достаточно плотно и компактно, выполняли то, о чём договаривались с ребятами. Переход из обороны в атаку не получился совсем, действий в нападении в первом тайме не было. Получили гол в раздевалку, который психологически нас надломил. Что касается второго тайма, заменами постарались переломить игру, больше игроков выпустили вперед, и удалось сократить счёт.



После этого ребята почувствовали, что моменты есть. Можно было забить ещё, попытаться спасти матч, но получили много встречных атак. Хорошего здесь мало, уступили крупно. Соперник создал много моментов у наших ворот», — приводит слова тренера пресс-служба «Химок».

Новость по теме Точилин: счёт матча с «Химками» мог быть и намного крупнее