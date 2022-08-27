«Локомотив» объявил о заключении контракта с защитником Марио Митаем

Защитник Марио Митай перешёл в «Локомотив», сообщает пресс-служба московского клуба. Контракт 19-летнего албанского футболиста с железнодорожниками рассчитан на пять лет. Митай будет выступать за «Локомотив» под 12-м номером.
«Я знаю о том, что 12-й номер очень важен для болельщиков, это довольно большая ответственность. Причём даже не из-за номера, а в принципе из-за того факта, что я буду носить футболку клуба. Надеюсь, я смогу доказать, что готов носить эту майку и этот номер», — отметил Митай.
Напомним, Митай начал футбольную карьеру в афинском АЕКе, а летом 2020 года заключил первый профессиональный контракт с клубом. За основную команду греческого клуба 19-летний футболист провёл 16 матчей и отдал две результативные передачи. С 2020 года Митай вызывается в сборную Албании.
- 27 августа 2022
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