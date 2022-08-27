«Сочи» объявил о продлении контракта с защитником Ваньей Дркушичем
Поделиться
Футбольный клуб «Сочи» в своём телеграм-канале объявил о продлении контракта с 22-летним словенским защитником Ваньей Дркушичем. Соглашение рассчитано до 2025 года.
Ранее пресс-служба опубликовала видеоролик, в котором футболист намекал на возможный уход из команды, поблагодарив тренеров, партнёров по команде и болельщиков за поддержку. Дркушич заявил, что настало время сделать новый шаг в карьере. Однако выяснилось, что это креативная подводка клубных медиа к информации о продлении контракта.
«Сочи» набрал 13 очков после семи матчей в Российской Премьер-Лиги и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Южане прервали серию из двух матчей без побед, обыграв «Химки» (4:1), для которых это стало третьим поражением подряд.
Комментарии
- 27 августа 2022
-
14:56
-
14:49
-
14:40
-
14:30
-
14:30
-
14:29
-
14:26
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:40
-
13:36
-
13:33
-
13:23
-
13:11
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:53
-
12:43
-
12:36
-
12:25
-
12:17
-
12:09
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:43
-
11:32
-
11:27
-
11:18
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:49
Партнерский контент