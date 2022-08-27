«Сочи» объявил о продлении контракта с защитником Ваньей Дркушичем

Футбольный клуб «Сочи» в своём телеграм-канале объявил о продлении контракта с 22-летним словенским защитником Ваньей Дркушичем. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Ранее пресс-служба опубликовала видеоролик, в котором футболист намекал на возможный уход из команды, поблагодарив тренеров, партнёров по команде и болельщиков за поддержку. Дркушич заявил, что настало время сделать новый шаг в карьере. Однако выяснилось, что это креативная подводка клубных медиа к информации о продлении контракта.

«Сочи» набрал 13 очков после семи матчей в Российской Премьер-Лиги и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Южане прервали серию из двух матчей без побед, обыграв «Химки» (4:1), для которых это стало третьим поражением подряд.