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«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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Матч «Ростов» — «Динамо» в Кубке России обслужит Владимир Москалёв

Матч «Ростов» — «Динамо» в Кубке России обслужит Владимир Москалёв
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РФС назначил бригады арбитров, которые обслужат матчи 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

30 августа, вторник

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Игорь Панин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

31 августа, среда

«Химки» – «Краснодар»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Образко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мартынов.

«Зенит» – «Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Хамид Талаев; резервный судья – Иван Абросимов; инспектор – Игорь Синер.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Ростов» – «Динамо»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Игорь Князев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Чеботарёв.

«Урал» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Антон Кобзев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Торпедо» – ЦСКА: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Сергей Куликов; инспектор – Александр Колобаев.

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