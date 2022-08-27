Матчи «Зенита», ЦСКА и «Ахмата» пройдут без системы ВАР в первом туре Фонбет Кубка России

Матчи первого тура Фонбет Кубка России по пути Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — ЦСКА, «Зенит» — «Факел», «Ахмат» — «Оренбург» пройдут без системы ВАР. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

«На сегодняшний день ВАР-центр может обслуживать не более четырёх матчей в день. 31 августа состоятся семь встреч первого тура Фонбет Кубка России по пути РПЛ. Плотный календарь внутренних соревнований не даёт возможности разнести матчи на несколько дней. В связи с этим были выбраны четыре встречи, в которых будет задействована система ВАР: «Урал» — «Сочи», «Химки» — «Краснодар», «Ростов» — «Динамо» и «Нижний Новгород» — «Локомотив», — сказано в заявлении организации.

Также РФС сегодня, 27 августа, назначил бригады арбитров, которые обслужат матчи первого тура пути РПЛ Фонбет Кубка России.