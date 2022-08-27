Фетисов — о Fan ID: ограничения непонятны для людей, мы не туда вообще идём

Легендарный советский хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался по поводу введения закона о Fan ID.

«У нас по-прежнему нет спортивного бизнеса и в ближайшей перспективе быть не может, поэтому клубам всё равно, полный стадион или нет. Мне так кажется. Поэтому все ограничения, которые с этим связаны, непонятны для людей.

Понятно, там есть всякая аргументация. Но ты же идёшь в магазин, не покупая себе ID. Идёшь в парке на массовые мероприятия, на концерт — не покупаешь себе ID. Про хулиганство я вообще молчу: сегодня достаточно камер установить несколько штук, и ты этого хулигана выявишь сразу.

Мы не туда вообще идём. Воспитывать болельщика надо со школы, с университета. Я пацаном ходил с десяти лет на стадион «Динамо» — полный стадион, сорок пять тысяч, играют ЦСКА и «Спартак», непримиримые болельщики сидят рядом. Не было даже фан-зон, ничего», — цитирует Фетисова «Дума ТВ».