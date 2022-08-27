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«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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«Арсенал» — «Фулхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Арсенал» — «Фулхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Арсенал» сыграет с «Фулхэмом». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Фулхэм». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом.

Лондонский «Арсенал» набрал девять очков в трёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Фулхэм» (5) — на седьмом месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент входят «Манчестер Сити» (7) и «Лидс Юнайтед» (7).

Действующим победителем английской Премьер-лиги является «Манчестер Сити».

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