Славиша Йоканович объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Пари НН», ведя 2:0

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал упущенную победу команды над «Пари НН» (2:2) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мы хорошо вошли в игру, забили свои мячи. Второй же тайм получился иным. Не могу сказать, что до забитого мяча соперник как-то сильно давил на наши ворота. Мы не нашли достаточно энергии и не показали характер, чтобы забить ещё и закончить матч в свою пользу. Вместо этого мы сделали сопернику подарок, который отнял у нас два очка.



Во втором тайме мы были недостаточно самоотверженными и дисциплинированными. Мы должны делать свою работу и не расплёскивать свою энергию на споры с судьёй по поводу назначения пенальти или жёлтых карточек. Что касается момента с удалением Фернандеса, то не мог же он просто исчезнуть с поля? Там не было жёсткого единоборства, был обычный контакт. В итоге все эти моменты и споры с судьёй вывели нас из зоны комфорта.



У меня не было ощущения, что игра «Нижнего» сильно поменялась, что они стали больше прессинговать и давить на нас. Просто мы были недостаточно аккуратными и заплатили за это высокую цену. Поэтому я и сказал о подарке «Нижнему», — приводит слова Йокановича пресс-служба московской команды на официальном сайте.

Лошадь укусила пресс-атташе московского «Динамо». Видеоролик: