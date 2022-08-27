«Челси» в меньшинстве обыграл «Лестер»

Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Челси» принимал «Лестер». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Главным арбитром на матче работал Пол Тирни.



Уже на 28-й минуте встречи «аристократы» остались в меньшинстве. На 22-й минуте Конор Галлахер получил первую жёлтую карточку, через шесть минут — вторую и был удалён с поля. Однако «Челси» удалось забить даже в неполном составе — на второй минуте второго тайма ударом из-за пределов штрафной площадки отличился Рахим Стерлинг. На 63-й минуте форвард сборной Англии оформил дубль, а через три минуты Харви Барнс после передачи Джейми Варди отыграл один мяч, установив итоговый счёт — 2:1 в пользу подопечных Томаса Тухеля. «Лестер» ещё ни разу не побеждал в новом сезоне АПЛ.

Таким образом, после четырёх туров у лондонцев семь очков, у «лис» — одно. В следующем матче «Челси» сыграет с «Саутгемптоном», а «Лестер» — с «Манчестер Юнайтед».