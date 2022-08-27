«Ливерпуль» в матче с «Борнмутом» повторил рекорд АПЛ по количеству голов в матче

«Ливерпуль», обыгравший «Борнмут» в матче 4-го тура АПЛ со счётом 9:0, повторил рекорд английской Премьер-лиги по количеству голов, забитых в одном матче.

Ранее такого же результата добивались «Манчестер Юнайтед» (дважды) и «Лестер Сити». В 1995 году на «Олд Траффорд» «красные дьяволы» забили девять безответных мячей в ворота команды «Ипсвич Таун», а в сезоне-2020/2021 под раздачу на домашней арене манкунианцев попал «Саутгемптон». Сезоном ранее «святые» также получили девять пропущенных мячей — это произошло в октябре 2019 года в матче с «Лестером».

В игре с «Борнмутом» за «Ливерпуль» дважды отличились Луис Диас и Роберто Фирмино, по голу забили Харви Эллиотт, Трент Александр-Арнольд, Вирджил ван Дейк и Фабиу Карвалью, а также автогол оформил защитник «вишен» Крис Мефам.