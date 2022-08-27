«Шинник» разгромил «Уфу» в матче Первой лиги

В Ярославле на стадионе «Шинник» завершился матч 7-го тура Первой лиги. «Шинник» принимал «Уфу». Встреча команд закончилась убедительной победой хозяев, которые забили три безответных мяча.



Артём Кулишев открыл счёт на 35-й минуте. На 76-й минуте забил Альбек Гонгапшев, а точку в матче на 83-й минуте поставил Илья Грузнов.



«Шинник» набрал восемь очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» набрала восемь очков, команда занимает 12-е место.



В следующем туре «Шинник» сыграет в гостях с «Нефтехимиком». В свою очередь, «Уфа» встретится на своём поле с тульским «Арсеналом». В минувшем сезоне обе команды выступали в Российской Премьер-Лиге.