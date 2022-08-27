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«Шинник» разгромил «Уфу» в матче Первой лиги

«Шинник» разгромил «Уфу» в матче Первой лиги
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В Ярославле на стадионе «Шинник» завершился матч 7-го тура Первой лиги. «Шинник» принимал «Уфу». Встреча команд закончилась убедительной победой хозяев, которые забили три безответных мяча.

Артём Кулишев открыл счёт на 35-й минуте. На 76-й минуте забил Альбек Гонгапшев, а точку в матче на 83-й минуте поставил Илья Грузнов.

«Шинник» набрал восемь очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» набрала восемь очков, команда занимает 12-е место.

В следующем туре «Шинник» сыграет в гостях с «Нефтехимиком». В свою очередь, «Уфа» встретится на своём поле с тульским «Арсеналом». В минувшем сезоне обе команды выступали в Российской Премьер-Лиге.

Россия - Мелбет Первая лига. 7-й тур
27 августа 2022, суббота. 18:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
3 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Кулишев – 35'   2:0 Гонгапшев – 76'   3:0 Грузнов – 83'
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