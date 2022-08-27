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«Алания» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Волге»

«Алания» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Волге»
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В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова завершился матч 7-го тура Первой лиги. «Алания» принимала ульяновскую «Волгу». Встреча закончилась сенсационной победой гостей со счётом 2:1.

На 20-й минуте Астемир Абазов открыл счёт. На 51-й минуте Артур Галоян точным ударом со штрафного восстановил равновесие в счёте. Но уже в компенсированное время гости забили вновь. На 90-й минуте победный мяч на свой счёт записал Руслан Махмутов.

«Алания» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне. В семи турах команда из Владикавказа набрала 14 очков, «Алания» занимает третье место в турнирной таблице. «Волга», набрав четыре очка, поднялась на 17-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Алания» сыграет в гостях с «Рубином», а «Волга» будет принимать «Велес».

Россия - Мелбет Первая лига. 7-й тур
27 августа 2022, суббота. 19:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 2
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Абазов – 20'   1:1 Галоян – 51'   1:2 Махмутов – 90'
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