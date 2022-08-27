«Алания» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Волге»

В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова завершился матч 7-го тура Первой лиги. «Алания» принимала ульяновскую «Волгу». Встреча закончилась сенсационной победой гостей со счётом 2:1.
На 20-й минуте Астемир Абазов открыл счёт. На 51-й минуте Артур Галоян точным ударом со штрафного восстановил равновесие в счёте. Но уже в компенсированное время гости забили вновь. На 90-й минуте победный мяч на свой счёт записал Руслан Махмутов.
«Алания» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне. В семи турах команда из Владикавказа набрала 14 очков, «Алания» занимает третье место в турнирной таблице. «Волга», набрав четыре очка, поднялась на 17-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Алания» сыграет в гостях с «Рубином», а «Волга» будет принимать «Велес».
- 27 августа 2022
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