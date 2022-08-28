Источник: чемпион Европы Белотти бесплатно перешёл в «Рому»
Поделиться
Итальянский нападающий Андреа Белотти прошёл медицинское обследование и согласовал контракт с «Ромой». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
28-летний Белотти находился без клуба с 30 июня 2022 года, с тех пор, как истёк его контракт с «Торино», за который он выступал с 2015 года. За туринскую команду нападающий в 251 матче забил 113 голов и отдал 28 результативных передач.
Ранее сообщалось, что с новой командой действующий чемпион Европы в составе сборной Италии подписал контракт на три года. Напомним, в летнее трансферное окно римляне также бесплатно подписали Пауло Дибалу, ранее выступавшего за «Ювентус».
Фанаты «Ромы» приветствуют Жозе Моуринью в Риме, 1 июля 2021 года. Видеоролик:
Комментарии
- 28 августа 2022
-
00:08
-
00:05
-
00:00
- 27 августа 2022
-
23:55
-
23:52
-
23:49
-
23:44
-
23:41
-
23:36
-
23:21
-
23:06
-
23:03
-
22:56
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:26
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:41
-
21:34
-
21:34
-
21:33
-
21:27
-
21:26
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:13
-
21:07
Партнерский контент