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Источник: чемпион Европы Белотти бесплатно перешёл в «Рому»

Источник: чемпион Европы Белотти бесплатно перешёл в «Рому»
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Итальянский нападающий Андреа Белотти прошёл медицинское обследование и согласовал контракт с «Ромой». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

28-летний Белотти находился без клуба с 30 июня 2022 года, с тех пор, как истёк его контракт с «Торино», за который он выступал с 2015 года. За туринскую команду нападающий в 251 матче забил 113 голов и отдал 28 результативных передач.

Ранее сообщалось, что с новой командой действующий чемпион Европы в составе сборной Италии подписал контракт на три года. Напомним, в летнее трансферное окно римляне также бесплатно подписали Пауло Дибалу, ранее выступавшего за «Ювентус».

Фанаты «Ромы» приветствуют Жозе Моуринью в Риме, 1 июля 2021 года. Видеоролик:

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