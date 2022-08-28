Источник: чемпион Европы Белотти бесплатно перешёл в «Рому»

Итальянский нападающий Андреа Белотти прошёл медицинское обследование и согласовал контракт с «Ромой». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

28-летний Белотти находился без клуба с 30 июня 2022 года, с тех пор, как истёк его контракт с «Торино», за который он выступал с 2015 года. За туринскую команду нападающий в 251 матче забил 113 голов и отдал 28 результативных передач.

Ранее сообщалось, что с новой командой действующий чемпион Европы в составе сборной Италии подписал контракт на три года. Напомним, в летнее трансферное окно римляне также бесплатно подписали Пауло Дибалу, ранее выступавшего за «Ювентус».

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