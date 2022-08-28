Артета: понимали, что гол «Арсенала» в матче с «Фулхэмом» — дело времени

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура АПЛ с «Фулхэмом». «Канониры» одержали волевую победу со счётом 2:1.



«Я даже больше счастлив, чем на прошлой неделе. Игра была топ-уровня. Я думаю, что мы здорово действовали с самого начала и до самого конца. У нас были периоды, когда мы полностью владели инициативой, доминировали, создавали моменты, наносили удары и проникали в штрафную, но нам никак не удавалось забить. Мы понимали, что гол — дело времени. Нужно было проявлять терпение и не допускать ошибок.



Мы допустили ошибку, но затем команда здорово отреагировала. Габриэл Жезус помог преодолеть сложный момент», — цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

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