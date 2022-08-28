«Я ничего не гарантирую». Аморим ответил на вопрос о переходе Роналду в «Спортинг»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим отреагировал на вопрос касательно возможного перехода Криштиану Роналду до закрытия трансферного окна.
«Я ничего не гарантирую. Но Роналду – игрок «Манчестер Юнайтед», и я думаю, что он останется им», – приводит слова Аморима Record.
Сразу после этого Аморим переключился на другую горячую для португальских журналистов тему – расторжение контракта с клубом нападающего Ислама Слимани. В прессе сообщалось, что игрок ушёл за год до истечения срока действия соглашения из-за конфликта с главным тренером. Аморим ответил, что ему совершенно безразлично, что об этом говорят, а его собственная совесть в этой истории чиста. При этом Слимани, по его словам, многое сделал для «Спортинга» и всегда останется героем для клуба и болельщиков.
Что касается Роналду, слухи о его возвращении в «Спортинг» периодически появляются на протяжении всего лета, однако Криштиану до сих пор остаётся игроком «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что он хочет продолжить карьеру в клубе, который в этом сезоне будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов. «Спортинг», где Криштиану начинал профессиональную карьеру, является подходящим по этому критерию вариантом.
- 28 августа 2022
-
04:44
-
04:29
-
04:17
-
03:55
-
03:41
-
03:25
-
03:10
-
03:01
-
02:50
-
02:23
-
02:03
-
01:51
-
00:54
-
00:31
-
00:31
-
00:26
-
00:08
-
00:05
-
00:00
- 27 августа 2022
-
23:55
-
23:52
-
23:49
-
23:44
-
23:41
-
23:36
-
23:21
-
23:06
-
23:03
-
22:56
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:26
-
22:17
-
22:14