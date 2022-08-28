«Я ничего не гарантирую». Аморим ответил на вопрос о переходе Роналду в «Спортинг»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим отреагировал на вопрос касательно возможного перехода Криштиану Роналду до закрытия трансферного окна.



«Я ничего не гарантирую. Но Роналду – игрок «Манчестер Юнайтед», и я думаю, что он останется им», – приводит слова Аморима Record.



Сразу после этого Аморим переключился на другую горячую для португальских журналистов тему – расторжение контракта с клубом нападающего Ислама Слимани. В прессе сообщалось, что игрок ушёл за год до истечения срока действия соглашения из-за конфликта с главным тренером. Аморим ответил, что ему совершенно безразлично, что об этом говорят, а его собственная совесть в этой истории чиста. При этом Слимани, по его словам, многое сделал для «Спортинга» и всегда останется героем для клуба и болельщиков.



Что касается Роналду, слухи о его возвращении в «Спортинг» периодически появляются на протяжении всего лета, однако Криштиану до сих пор остаётся игроком «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что он хочет продолжить карьеру в клубе, который в этом сезоне будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов. «Спортинг», где Криштиану начинал профессиональную карьеру, является подходящим по этому критерию вариантом.