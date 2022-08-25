Развитие скандала с Криштиану Роналду. «Отмыться» ему будет сложнее, чем найти новый клуб

Лето 2022 года запомнится Криштиану Роналду преимущественно с отрицательной стороны. Португалец пока так и не смог организовать переход из «Манчестер Юнайтед» в команду-участницу Лиги чемпионов. До конца трансферного окна остаётся несколько дней, но форвард почти наверняка останется на «Олд Траффорд» и выступит в столь нелюбимой ему Лиге Европы.

Кроме того, Криштиану вынужден разбираться с неприятным скандалом. Апрельский инцидент с мальчиком с расстройством аутистического спектра сначала казался достаточно мелким, но вот уже почти полгода Роналду не может уладить конфликт с его матерью. Более того, дело идёт к судебному разбирательству.

Как возникла проблемная ситуация

После поражения «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре прошлого сезона АПЛ от «Эвертона» (0:1) Роналду выбил из рук болельщика телефон, в результате чего устройство разбилось. Позже выяснилось, что от действий Криштиану пострадал 14-летний Джейк Хардинг. У него РАС. Конечно, форварду «МЮ» пришлось приносить извинения.

«Справляться с эмоциями в столь трудные моменты, как сейчас, всегда нелегко. Однако мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодёжи, которая любит нашу прекрасную игру. Я хочу попросить прощения за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого болельщика на матч на «Олд Траффорд», – написал португалец в соцсетях.

Криштиану Роналду Фото: Jan Kruger/Getty Images

Мальчик пришёл на арену «Гудисон Парк» с мамой по имени Сара Келли. Ещё в апреле Келли очень резко высказывалась в адрес Криштиану: «Игроки «МЮ» уходили с поля после свистка. Мы сидели прямо около тоннеля, и мой сын снимал их на видео. Он опустил телефон пониже, потому что Роналду, проходя мимо, стянул гетру, и было видно, что из его ноги идёт кровь. Сын опустил телефон, чтобы посмотреть поближе, – он даже ничего не говорил. Роналду шёл мимо с ужасным видом, выбил телефон из рук моего сына и пошёл дальше. Вы можете увидеть, какой у него синяк. Просто не могу поверить, что говорю об этом. Я плакала, меня трясло. Джейкоб был в полном шоке – у него РАС и диспраксия. Так что он полностью осознал, что случилось, только когда мы пришли домой.

Это был первый матч в его жизни, и случилось такое. У нас был чудесный день до тех секунд, когда игроки «МЮ» уходили с поля. Роналду – это кумир. Да, он не играет за «Эвертон», но это важный футболист. Мой сын постоянно говорил: «Там будет Роналду». Я бы поняла, если бы Джейк махал ему в лицо, но он был далеко от него, ведь Роналду присел и смотрел на свою ногу.

«Юнайтед» повёл себя просто ужасно. Если честно, они только ухудшили ситуацию. Если бы кто-то напал на нас на улице, а потом позвал на ужин, то мы бы не согласились. Зачем нам это? Только потому, что это Криштиану Роналду? Словно это мы у него в долгу. Извините, но это не так. Мы любезно отклонили приглашение на матч «Манчестер Юнайтед», потому что Джейк не хочет туда идти и не хочет видеть Роналду. Он довольно ясно дал это понять. Это не мои слова, это слова моего сына. Он не хочет идти на игру «Юнайтед», он не хочет встречаться с Роналду. Дело в руках полиции. Это всё, что я сейчас могу сказать», — заявила Келли.

Поступку Криштиану, конечно, нет оправданий: он должен был держать себя в руках, тем более зная, что является медийной личностью. И из комментариев Келли становится ясно, что она отказалась спокойно замять ситуацию. Конфликт не уладили быстро. Полиция Мерсисайда начала расследование. Вердикт пришлось ждать более четырёх месяцев.

Роналду вынесли предупреждение за инцидент. Мать мальчика очень недовольна

Вот официальное заявление органов правопорядка от 17 августа: «Мы можем подтвердить, что 37-летний мужчина добровольно присутствовал и был допрошен в связи с обвинением в нападении и нанесении ущерба преступным путём. Обвинение связано с инцидентом после футбольного матча «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» на «Гудисон Парк» в субботу, 9 апреля. Вопрос был решён путём условного предупреждения. Сейчас дело закрыто», – сообщили в полиции Мерсисайда.

Сара Келли и Джейк Хардинг Фото: Из личного архива Сары Келли

После этого мать мальчика снова выступила в СМИ. И стало понятно: она готова пойти на открытую конфронтацию с Криштиану. Келли собирается судиться не только с Роналду, но и с «Манчестер Юнайтед».

«Я хочу добиться справедливости, потому что её не было, – заявила она. – Я хочу, чтобы Роналду был привлечён к ответственности за то, что он сделал. Единственный способ добиться справедливости – продолжать бороться. Я сообщила об этом инциденте в полицию, но они, похоже, ничего с этим не сделали. На следующий день после матча позвонил представитель Роналду по имени Серхио, предложив встретиться с игроком. После отказа он спросил: «Вы знаете, кто такой Криштиану Роналду?». Я сказала ему: «Конечно, я знаю, и мой ответ – нет». Я повесила трубку, меня трясло, и я плакала. Чувствовала себя запуганной. Как они посмели вести себя подобным образом? Тот же человек позвонил снова два дня спустя и сказал, что Роналду хотел бы поговорить со мной лично. В итоге я услышала самого высокомерного человека, с которым когда-либо говорила.

В интервью Mirror она также заявила, что Роналду начал рассказывать ей, что он неплохой отец, предложил встретиться с его семьёй и сказал, что «никого не пинал, не убивал и не бил кулаком». Также по словам мамы мальчика, он сказал, что у него «хорошая команда юристов, он будет бороться до конца и победит. А ещё, что знает, как играть с прессой. Также Келли заявила, что «тролли превратили её жизнь в сущий ад»: фанаты писали, что её сын украл телефон, и теперь она боится выходить из дома. «Я намерена судиться с «Манчестер Юнайтед» и Роналду. Именно клуб дал Криштиану мой номер. Я обратилась в полицию, но та не предприняла никаких мер», — финально заявила Келли.

Гематома на руке Джейка Хардинга Фото: Из личного архива Сары Келли

Также есть фото с предполагаемой гематомой мальчика, но непонятно, когда и при каких обстоятельствах сделан снимок. Также в СМИ не было опубликовано каких-то доказательств ухудшения здоровья Джейка после инцидента.

Однако у Келли, кажется, есть обоснованные надежды рассчитывать на успех. Она активно работает с медиа, выставляя Роналду в невыгодном свете. Не исключено, что Криштиану всё-таки впечатлит настойчивость женщины, и он скажет своим представителям заплатить ей столько, сколько потребуется, чтобы избежать совершенно ненужного суда.

Возможно, португалец изначально посчитал инцидент слишком мелким, что было весьма недальновидно. Наверное, стоило найти время в плотном графике и лично встретиться с парнем под объективами телекамер, заплатить матери удовлетворяющую её компенсацию. Тогда в августе никаких заголовков о Роналду и мальчике не появлялось бы, как и жёстких комментариев Келли. Не говоря уже о необходимости идти в суд. Всё-таки разбирательство (вполне вероятно, затяжное) отрицательно скажется на репутации Роналду, чем бы оно ни закончилось. От таких историй «отмыться» ещё сложнее, чем решить текущие проблемы – например, найти новый клуб из участников Лиги чемпионов.