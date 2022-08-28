«Это было необходимо». Клопп прокомментировал победу над «Борнмутом» со счётом 9:0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил разгром «Борнмута» в матче 4-го тура АПЛ. Для команды это первая победа в новом розыгрыше чемпионата после ничьих с «Фулхэмом», «Кристал Пэлас» и поражения от «Манчестер Юнайтед».



«Как одним словом охарактеризовать эту победу? Необходимая. Мы должны были таким образом реабилитироваться за старт, доказать самим себе свою правоту, доказать, на что мы способны. В предсезонке у нас были разные игры и смешанные результаты. У нас был отличный старт сезона – хорошая игра с «Манчестер Сити» в Суперкубке, победная. Однако затем по какой-то причине мы упали.



Я знаю, как это выглядит, когда ты проигрываешь матч, а потом пытаешься что-то объяснить. Каждый тренер в мире – фантастический артист. Когда выигрываешь, тебе приходится отвечать на вопросы, а когда проигрываешь, ты пытаешься найти объяснения. И это, очевидно, звучит как оправдания или что-то в этом роде. Именно поэтому публичная часть моей работы не так важна. Я сказал, что мы должны были доказать что-то себе, – и это внутренний вывод для нас в команде.



Это был идеальный день для нас. Мы повели игру в правильном русле с самого начала, не медлили, нас ничего не сдерживало. Мы просто играли на всю катушку, давили на соперника, а в итоге – 9:0 и много авторов голов. Сами голы замечательные, моменты – фантастические. И мы понимаем, что именно это нам и нужно. У нас были отличные шансы и в других матчах, но мы их не использовали. Так бывает», – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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