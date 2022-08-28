«Шахтёр» хотел выручить за Мудрика € 35 млн

Украинский «Шахтёр» хотел получить за своего полузащитника Михаила Мудрика от потенциальных покупателей компенсацию в размере € 35 млн, сообщает «Футбол 24».
По сведениям источника, Мудрик до сих пор привлекает к себе внимание европейских грандов, однако «горняки» не готовы снижать ценник на футболиста.
Также сообщается, что в нынешнее трансферное окно «Шахтёр» получил три официальных предложения о трансфере футболиста. Игрока хотели приобрести «Ницца», «Байер» и «Брентфорд». Французский клуб, в частности, был готов заплатить за Мудрика € 25 млн, однако «горняки» ответили отказом.
Контракт Мудрика с «Шахтёром» рассчитан до декабря 2026 года. Порталом Transfermarkt футболист оценивается в € 9 млн.
Мане играет в футбол с друзьями в Сенегальской деревне
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