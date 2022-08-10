«ЧФР Клуж» — «Шахтёр» С. Чемпион Беларуси обречён. Добрый жест федерации ни к чему

11 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «ЧФР Клуж» — «Шахтёр» Солигорск. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу румын в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех белорусов оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «ЧФР Клуж» — «Шахтёр» С 11 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «ЧФР Клуж» — «Шахтёр» Солигорск не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.33.

Анализ и прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «ЧФР Клуж» — «Шахтёр» С (11.08.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. Идентичным образом дела обстоят в третьем по значимости клубном европейском турнире — Лиге конференций.

На 11 августа запланировано целых 29 ответных матчей 3-го квалификационного раунда ЛК. В одном из них на стадионе «Константин Радулеску» в Клуж-Напока, Румыния, померяются силами местный «ЧФР Клуж» и солигорский «Шахтёр». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



Первая встреча ознаменовалась безголевой ничьей, хотя команда гостей смотрелась на порядок интереснее соперника. Превзошла по владению мячом и опаснее атаковала. Единственное, в чём уступила — нанесла немного меньше ударов. Вероятно, Дан Петреску дал установку своим подопечным не форсировать события.



На предыдущей стадии соревнований они также сдержанно выступили на выезде. Сыграли с андоррским «Интером» вничью — 1:1. Зато на домашнем стадионе одержали разгромную победу со счётом 3:0. Как мы уже отметили, грядущий матч состоится на стадионе «Константин Радулеску», в Румынии. Сдаётся, железнодорожники выйдут из него победителями.

На дистанции отчётливо прослеживается, что на домашней арене бело-бордовые выступают в разы лучше, чем в гостях. В минувшем сезоне они успели поучаствовать сразу в трёх еврокубковых соревнованиях — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Несмотря на высокий уровень оппонентов, потерпели только два поражения в роли хозяев.

Где покажут матч «Реал» — «Айнтрахт».

Сначала уступили опытной «Црвене Звезде» (1:2) в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Затем проиграли АЗ из Алкмара (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги конференций. Примечательно, что даже столь крепким оппонентам «ЧФР Клуж» сумел навязать борьбу. Поражения потерпел с минимальной разницей.

Клуб из Солигорска тоже достаточно неплохо выступает на домашней арене. А вот с выездами, как и многие другие коллективы, испытывает проблемы. В чемпионате Беларуси, где уровень оппонентов невелик, — тоже. В восьми встречах текущего розыгрыша соревнования одержали только четыре гостевые победы. Также три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.



Кроме того, «Шахтёр» имеет, прямо говоря, плохую статистику выступлений на евроарене. На данный момент безвыигрышная серия клуба насчитывает уже 10 встреч. Отметим, что статистика отлично отражает уровень белорусской команды и её первенства. К сожалению для поклонников, чемпионат Беларуси заметно сбавил в качестве.



Подтверждают это и результаты выступлений белорусских клубов в прошлом розыгрыше Лиги конференций. Ни один из четырёх сильнейших коллективов — брестское «Динамо», «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ и как раз солигорский «Шахтёр» — не сумел пробиться даже в 3-й раунд квалификации. Печально.

Брестское «Динамо» уступило чешской «Виктории Пльзень» (два раза по 1:2). «Торпедо-БелАЗ» два раза разгромно проиграло «Копенгагену» (1:4 и 0:5). БАТЭ вылетел от батумского «Динамо» (в первой встрече одержал победу — 1:0, а во второй потерпел разгромное поражение — 1:4). А «Шахтёр» два раза уступил скромной люксембургской «Фоле» (1:2 и 0:1).



Дабы упростить жизнь команде из Солигорска в текущем розыгрыше Лиги конференций, белорусская футбольная федерация перенесла её ближайшие матчи в чемпионате Беларуси на другие даты. Ход, безусловно, грамотный. Но, думается, это не поможет «горнякам» обыграть «ЧФР Клуж». Уровень команд абсолютно не сопоставим. Хозяева выглядят настолько предпочтительнее, что можно взять взять ф(-1) за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «ЧФР Клуж» — «Шахтёр» С 11 августа 2022 года

«ЧФР Клуж» прекрасно выступает на домашней арене, а ещё он лучше смотрелся в первом матче. Думается, помощь белорусской футбольной федерации не спасёт «Шахтёр» от вылета из еврокубков. «Горняки» имеют очень плохую статистику выступлений на евроарене и в гостях. Полагаем, румыны одержат уверенную победу.



Ставка: победа «ЧФР Клуж» с форой (-1) за коэффициент 1.96.

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