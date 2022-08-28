Зинченко высказался о возобновлении чемпионата Украины

Украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал возобновление футбольного сезона в его родной стране.
«Люди заслуживают той жизни, которая была у них раньше. Я хотел бы сказать огромное спасибо украинской федерации и президенту Зеленскому за возобновление сезона. Я знаю, что там не будет лучших условий, но нам нужно продолжать играть, и это самое главное для всех украинцев. Я посмотрю все матчи, если будет такая возможность.
Мне трудно представить, как это будет. В любой момент может прозвучать сирена, и игрокам нужно остановиться, но так важно показать остальному миру, что украинцы не сдаются и в любой ситуации продолжают идти вперёд. Всё дело в наших людях», — приводит слова Зинченко официальный сайт «Арсенала».
Напомним, сезон в Украине стартовал 23 августа.
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