«Арсенал» – «Фулхэм». Зинченко и Артета пока лучшие в АПЛ

27 августа состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Фулхэм». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Фулхэма» оценивается в 9.40. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура АПЛ «Арсенал» – «Фулхэм» 27 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» – «Фулхэм» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Фулхэм» (27.08.2022)

Предстоящий игровой уикенд в АПЛ подарит сразу два матча команд, которые на старте сезона ещё не проиграли ни разу. Наиболее интересная встреча состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», где «Арсенал» Микеля Артеты примет «Фулхэм» Марку Силвы. Гости, к слову, в этом году вернулись в элиту английского футбола. Оба клуба после трёх туров располагаются в первой семёрке.

«Арсенал» сейчас явно выделяется на фоне остальных не только в плане результатов, но и по игре. «Канониры» выиграли три матча из трёх, повторив лучший старт сезона со времён великого Арсена Венгера. Они настолько мощно начали сезон, что болельщики впервые за шесть лет, пока команда не поднималась выше пятого места в таблице, всерьёз верят, что «Арсенал» способен вернуться в Лигу чемпионов.

Надежды фанатов отнюдь не беспочвенны. Да, можно сделать оговорку, что у лондонского клуба сейчас далеко не самый сложный календарь. Уступающие в классе «Кристал Пэлас» (2:0) и «Борнмут» (3:0) особого сопротивления не оказали, а с «Лестером» Брендана Роджерса, который летом толком состав не укрепил, были некоторые проблемы. Тем не менее в пользу «Арсенала» говорит вовсе не календарь, а качество игры.

И здесь стоит отдать должное руководству клуба, которое не стало принимать резких решений после ряда неудач команды с Микелем Артетой у руля. Испанец не только остался главным тренером, но и получил летом именно то усиление, которое ему было необходимо. «Арсенал» расстался лишь с игроками ротации и получил подкрепление в каждую линию.

Разумеется, главными трансферами «канониров» сейчас можно назвать Александра Зинченко и Габриэла Жезуса из «Манчестер Сити». С ними Артета, к слову, был хорошо знаком ещё со времён работы в тренерском штабе Пепа Гвардиолы. Бразильский форвард стал лучшим нападающим АПЛ на старте – на его счету два гола и три ассистентских балла. В игре с «Лестером» Жезус поучаствовал во всех четырёх голах своей команды.

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Артета теперь обладает неплохими ресурсами для построения игры, и пока у него получается. «Арсенал» забивает много и стабильно, по результативности сейчас с ним может сравниться лишь действующий чемпион «Манчестер Сити». В центре поля хорошо себя показывает новый капитан Мартин Эдегор. Также есть прогресс и в обороне, ведь никто пока в чемпионате не допустил меньше ударов в створ своих ворот, чем «канониры».

«Фулхэм» нельзя в полной мере назвать первым серьёзным вызовом «Арсенала» в этом сезоне. «Дачники» никогда не выигрывали на «Эмирейтс» и лишь шесть раз в 27 матчах АПЛ на этом стадионе смогли отобрать у соперника очки. «Фулхэм» только вернулся в элиту английского футбола, и баланса команде Марку Силвы всё ещё очень не хватает. Заметен явный перекос в сторону атаки в ущерб обороне. Гости стабильно много забивают, но и пропускают регулярно.

Впрочем, недооценивать «дачников» сейчас тоже никто не собирается. Гости не проигрывают, а календарь у них отнюдь не был лёгким. Они едва не обыграли «Ливерпуль» (2:2), вполне могли рассчитывать на победу в матче с крепким «Вулверхэмптоном», который спасся благодаря нереализованному лондонцами пенальти, а также обыграли «Брентфорд» (3:2). «Пчёлы», в свою очередь, не оставили шансов «МЮ».

У «Фулхэма» поистине монструозное нападение во главе с Александром Митровичем. Серб в прошлом сезоне просто разрывал Чемпионшип – на его счету 43 гола и семь ассистентских баллов в 44 играх. Не теряется 27-летний форвард и в АПЛ – «Ливерпулю» забил дважды и принёс победу над «Брентфордом». У «дачников» есть все шансы забить и «Арсеналу», ведь они забивали хотя бы один гол в 9 из 12 последних очных игр.

Проблема лишь в том, что «Фулхэм» вновь подведёт оборона, которая точно не стала лучше по меркам чемпионата Англии. «Арсенал» сейчас заметно сильнее – не имеет потерь в составе, игра налажена. Теперь Артете необходимо пользоваться относительной лёгкостью календаря, ведь уже осенью команде предстоит не раз сыграть с главными конкурентами. А сейчас очень неплохо смотрится вариант ставки «победа «Арсенала» и обе забьют» с коэффициентом 2.65.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Фулхэм» 27 августа 2022 года

Битва двух лондонских команд разного уровня возможностей, но находящихся в превосходной форме на старте сезона. «Фулхэм» приятно удивляет, идёт без поражений и отбирает очки даже у таких соперников, как «Ливерпуль». У клуба вновь прекрасная атака, которая работает практически без сбоев. Однако сейчас «дачники» отправятся в гости к «Арсеналу», а команда Микеля Артеты нынче просто неудержима. Проверим победу хозяев через «обе забьют».

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 2.65.

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