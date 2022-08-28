Зиньковский: обрадовался, что выпали «Крылья» в Кубке. Очень хочу сыграть с ними

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о результате жеребьёвки Кубка России. Московскому клубу на групповом этапе в соперники достались в том числе «Крылья Советов». Ранее Зиньковский выступал именно за самарцев.



«Игра с «Крыльями» — дополнительная мотивация. Очень хочу сыграть с ними. Я обрадовался, что Самара выпала «Спартаку», а сама игра будет совсем скоро», — сказал Зиньковский в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне, 27 августа, «Спартак» разгромил «Факел» в матче 7-го тура РПЛ.

«Спартак» набрал 16 очков и на данный момент вышел на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Зенит» (14), который ещё не провёл свой матч 7-го тура. «Факел» (4) — 14-й.