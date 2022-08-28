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Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович выбыл до конца года из-за травмы

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович выбыл до конца года из-за травмы
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Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович получил серьёзную травму в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:2), сообщается на официальном сайте грозненского клуба.

В ходе медицинского обследования у Тодоровича был диагностирован перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги. Защитник отправился в зарубежную клинику, где перенесёт операцию. Сообщается, что Тодорович не сможет помочь «Ахмату» до конца 2022 года.

«Желаем здоровья и скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

«Ахмат» в семи матчах набрал восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Спартак» (16).

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