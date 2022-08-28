Соболев — о «Зените»: любого можно сломать. «Спартак» обыгрывал и «Наполи»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о ближайших матчах московского клуба. Напомним, в следующей игре красно-белые встретятся с «Крыльями Советов» в рамках Кубка России, а потом, в матче 8-го тура РПЛ, «Спартаку» предстоит противостояние с «Зенитом».
«Как смотрю на матч с «Крыльями»? Я спокоен, не отношусь к Самаре как к принципиальной игре. Уже провёл против «Крыльев» два матча — в Самаре не праздновал, в Москве праздновал. Если забью, то буду праздновать, при всём уважении.
Нет ли ощущения, что нынешний «Зенит» можно сломать? Да любого можно сломать. Мы и «Наполи» обыгрывали.
Многие досрочно отдают золото «Зениту»? Посмотрим, сыграно только семь туров, это ещё очень мало. Посмотрим, что будет после 20 туров, пока рано говорить», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».
- 28 августа 2022
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