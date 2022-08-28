Личка: все голы «Локомотива» — это фатальные ошибки центральных защитников «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды от московского «Локомотива» со счётом 1:5 в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Все голы – это фатальные ошибки центральных защитников. Разница была в игре и заключалась в работе защитников двух команд. Нам нужно было играть чуть-чуть проще. Результат справедливый.



Мыслей менять вратаря не было. Когда счёт 1:3, надо отыгрываться, поэтому я убрал защитника. Хотели играть проще, быстрее. Нам нужен хороший баланс между защитой и моментами, когда у нас идёт потеря мяча. Надо научиться это делать», – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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