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«Торпедо» — «Краснодар» 1:4, результат матча 7-го тура РПЛ 28 августа 2022 года

Дубль Сперцяна принёс «Краснодару» разгромную победу над «Торпедо» в 7-м туре РПЛ
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Сегодня, 28 августа, на стадионе «Арена Химки» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играли «Торпедо» и «Краснодар». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 4:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 31-й минуте открыл Эдуард Сперцян с передачи Джона Кордобы. Под занавес первого тайма армянский полузащитник реализовал штрафной удар и увеличил преимущество «Краснодара». Третий мяч кубанской команды забил Кордоба, головой замкнувший подачу Кристиана Рамиреса. На 58-й минуте Никита Кривцов отправил мяч в свои ворота, а на 90-й минуте Ильзат Ахметов забил свой первый мяч за «быков» и установил окончательный счёт матча — 4:1 в пользу «Краснодара».

«Краснодар» набрал 14 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Торпедо» (1) — на 15-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 31'   0:2 Сперцян – 44'   0:3 Кордоба – 54'   1:3 Кривцов – 59' (автогол)   1:4 Ахметов – 90'
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