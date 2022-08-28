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Николай Ларин сообщил, что Антон Зиньковский пропустит кубковую игру «Спартак» — «Крылья»

Николай Ларин сообщил, что Антон Зиньковский пропустит кубковую игру «Спартак» — «Крылья»
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский пропустит встречу с самарскими «Крыльями Советов» в 1-м туре группы B Фонбет Кубка России.

«Вчера и сегодня общался с Зиньковским. Ничего серьёзного, но кубковую игру с «Крыльями» он пропустит.

Я сегодня был на двух матчах. И там и там счёт одинаковый. И там и там «Локомотив» и «Краснодар» сильнее. Результат справедливый. Просто хожу и смотрю футбол, потому что без него тяжелее», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится 30 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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